В областном Фонде капремонта скорректируют краткосрочную программу

К работе в должности гендиректора «Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» приступил Виктор Тарасов.

В начале мая он стал победителем конкурса, который проводило региональное министерство строительства, энергетики и ЖКХ.

По словам Тарасова, в ближайших планах — встречи с действующими подрядными организациями, а также главами муниципалитетов, участвующих в программе капремонта текущего года.

Он отметил, что все запланированные конкурсные процедуры запущены, по некоторым адресам подрядчики уже работают. Кроме того, Фонд выйдет с предложением о корректировке краткосрочной программы 2022 года.