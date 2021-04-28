В областном минимущества сменился руководитель

У областного министерства имущественных отношений появился новый руководитель.

На должности и.о. министра Оксану Артюхову сменила Дарья Вознесенская. С 2012 года она возглавляла департамент муниципальной собственности в городской администрации, а в феврале 2021-го стала заместителем главы минимущества.

Оксана Артюхова заняла пост исполняющей обязанности министра имущественных отношений в июне 2020 года и отработала почти год с приставкой и.о.

Ранее мы писали, что Владимир Сысолятин был назначен и.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области.

Фото: ГТРК «Вятка»