В областном минимущества сменился руководитель

У областного министерства имущественных отношений появился новый руководитель.
На должности и.о. министра Оксану Артюхову сменила Дарья Вознесенская. С 2012 года она возглавляла департамент муниципальной собственности в городской администрации, а в феврале 2021-го стала заместителем главы минимущества.
Оксана Артюхова заняла пост исполняющей обязанности министра имущественных отношений в июне 2020 года и отработала почти год с приставкой и.о.
Ранее мы писали, что Владимир Сысолятин был назначен и.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области.
Фото: ГТРК «Вятка»