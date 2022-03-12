В областном центре больше всего долгожителей среди муниципалитетов Кировской области

Кировстат подготовил данные о числе жителей старше 90 лет районах области.
На начало прошлого года в регионе насчитывалось около 14,6 тысячи кировчан, отметивших 90-летний юбилей и старше.
Больше всего их проживает в областном центре — 4 932 человека. На втором месте соседний Кирово-Чепецк. Там насчитали 758 долгожителей. В Вятских Полянах живут 416 человек, отпраздновавших 90-летие.
В ведомстве отметили, что в Кировской области 71 человек перешагнул за 100-летний рубеж. Из них больше половины (41) проживают в Кирове, ещё 6 в самом южном районе области — Вятскополянском. По одному-двум столетним жителям есть еще в 18 районах.
Пятерка самых «богатых» на долгожителей районов выглядит так:
• Вятскополянский — 448 долгожителей
• Слободской – 381;
• Оричевский– 317
• Омутнинский– 306;
• Яранский– 300.
Меньше всего долгожителей в Сунском районе всего 42 человевка.
Кстати, женщины по-прежнему переживают своих сильных спутников в среднем на 10 лет.