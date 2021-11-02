В общественном транспорте Кирова делают углубленную дезинфекцию

Проводят ее после окончания рабочего дня, когда транспорт возвращается в парк.

Специальная бригада проводит углубленную дезинфекцию. Ее делают более концентрированными дезсредствами (безопасными для пассажиров), чем кондуктор во время рейсов. К тому же больше обрабатываемая площадь.

— Тщательно распыляем средства на поручни, подоконники, сиденья, наносим его даже на потолок. Стараемся, чтобы раствор попал во все щели. И становиться даже самим дышать приятнее — поделились в АТП.

Добавим, каждый день по Кирову курсируют 120 автобусов и 82 троллейбуса.

Фото: admkirov.ru