В общественном транспорте Кирова ищут маски у пассажиров

В общественном транспорте Кирова проверяют соблюдение пассажирами масочного режима.

Этим в ежедневном режиме занимаются сотрудники полиции и администрации города. Как правило, рейды проходят по утрам в часы пик.

На наличие масок проверяют и водителей с кондукторами.

За один рейд его участники успевают проинспектировать два десятка автобусов и троллейбусов. Административные протоколы составляются только в крайних случаях — когда нарушители категорически отказываются надевать маску.

Максимальная сумма штрафа составляет 30 тыс. рублей для граждан и 50 тыс. рублей — для должностных лиц.

Фото admkirov.ru