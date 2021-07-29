В общественном транспорте Кирова ищут маски у пассажиров

В общественном транспорте Кирова проверяют соблюдение пассажирами масочного режима.
Этим в ежедневном режиме занимаются сотрудники полиции и администрации города. Как правило, рейды проходят по утрам в часы пик.
На наличие масок проверяют и водителей с кондукторами.
За один рейд его участники успевают проинспектировать два десятка автобусов и троллейбусов. Административные протоколы составляются только в крайних случаях — когда нарушители категорически отказываются надевать маску.
Максимальная сумма штрафа составляет 30 тыс. рублей для граждан и 50 тыс. рублей — для должностных лиц.
Фото admkirov.ru