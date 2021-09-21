В Общественной палате региона подвели итоги наблюдения в ходе выборов-2021

Главными характеристиками прошедших выборов эксперты называют честность, открытость, прозрачность.

Напомним, в дни голосования на избирательных участках Кировской области работали 5 659 наблюдателей, было установлено 949 камер видеонаблюдения и видеорегистраторов.

Трансляция с видеокамер выводилась в созданный Общественным штабом Центр наблюдения за выборами, который все три дня располагался в здании «Инженериума» и работал круглосуточно. Сюда мог прийти любой житель региона, чтобы посмотреть трансляцию с избирательных участков.

Как рассказали в Общественном штабе наблюдения за выборами, за три дня голосования Центр наблюдения посетили более 70 кировчан.

— От общественных наблюдателей на сайт «Независимый общественный мониторинг» поступило 3 480 сообщений о ходе голосования (о ситуации на участках, обеспеченности их СИЗами), — отметил Насими Назаров. – По телефону горячей линии связи с избирателями получено 61 обращение – с вопросами о процедуре голосования, о поиске необходимых избирательных участков, о работе приложения «Независимый общественный мониторинг», с замечаниями о работе участковых избирательных комиссий. Все обращения оперативно отрабатывались.

В дни голосования в Центре общественного наблюдения побывал губернатор Кировской области Игорь Васильев. Он лично посмотрел трансляцию с нескольких участков, высоко оценил качество созданной системы видеонаблюдения.

По итогам выборов председатель Общественной палаты Кировской области Наталья Шедько поблагодарила корпус общественных наблюдателей за активную и ответственную работу.