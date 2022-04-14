В Октябрьском районе Кирова появится экопункт

В Октябрьском районе Кирова рассматривают возможность установки экопункта. Выбрать место для него горожанам предложил заместитель гендиректора АО «Куприт» Валерий Семенищев.

— Экопункты нужны в каждом районе Кирова, — отметил он на своей странице «ВКонтакте». — Возможных локаций для размещения достаточно много.

Предложения по установке экопункта Валерий Семенищев попросил оставлять под постом. При этом следует учитывать активность жителей микрорайона и доступность расположения экопункта для пешеходов и транспорта.

Среди предложенных вариантов: угол Октябрьского проспекта и Преображенской, район ОЦМ, улица Дзержинского, а также территория у парка Победы, где была «Роспечать».

Ранее Семенищев попросил кировчан предложить варианты точек для размещения экопункта в Ленинском районе Кирова.

Фото: vk.com/semenischevvs