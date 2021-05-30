В Омутнинске на глазах людей утонул мужчина

Трагедия произошла 29 мая. О случившемся рассказали очевидцы в сообществе «Наша жизнь – газета Омутнинского района».

Как рассказали местные жители, мужчина купался на водоеме около медицинского техникума и начал тонуть. На помощь ему бросились двое молодых людей, а девушки вызвали скорую помощь.

Ребята вытащили мужчину и начали делать ему искусственное дыхание. Потом мужчину пытались реанимировать врачи. Однако спасти его не удалось – пострадавший скончался на руках у медиков.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Фото: vk.com/nashagiznomut