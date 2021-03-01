В Омутнинске обнаружили труп женщины

Инцидент произошел 27 февраля. Рано утром в одной из квартир в доме на улице Воровского нашли труп женщины 50 лет. У погибшей были повреждены тело и головы.

Следователи возбудили уголовное дело. В рамках расследования было установлено, что женщина погибла от рук своего знакомого. Накануне она пила алкоголь вместе с мужчиной. В какой-то момент парочка поссорилась. Ссора переросла в драку, в ходе которой гость избил хозяйку руками и ногами. Женщина скончалась на месте.

Подозреваемого задержали. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по статье 111 Уголовного кодекса. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что в Кировской области избитый мужчина скончался в больнице.