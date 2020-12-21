В Омутнинске от огня погиб мужчина

Смертельный пожар произошел 20 декабря в Омутнинске. О происшествии сообщили в областном ГУ МЧС.

Как рассказали в ведомстве, ранним утром (около 6 часов) на улице Кооперации загорелся частный дом. В результате пожара в помещении обгорел диван и несколько метров пола, закоптились стены.

После ликвидации огня было обнаружено тело 52-летнего мужчины. Это был хозяин дома. Его супругу госпитализировали.

По предварительным данным, пожар произошел из-за невнимательности курящей семейной пары.

Всего за выходные в Кировской области произошло 16 пожаров. Один из них – в областном центре на улице Павла Корчагина. Пожарным пришлось эвакуировать жителей дома. Один из моментов – спасение ребенка по пожарной лестнице – попал на видео.

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