В Омутнинске сотрудник УФСИН заплатит штраф за злоупотребление полномочиями

В Омутнинском районе вынесен приговор сотруднику колонии, злоупотребившему должностными полномочиями.

Как было установлено в ходе следствия, сотрудник колонии №1 в поселке Котчиха подписал акт о приемке работ по лесозаготовке. Работы при этом выполнены не были.

Предприниматель, ответственный за заготовку леса, не уложился в установленные сроки. Однако на основании подписанного акта приема-передачи работ он получил оплат в размере более 690 тысяч рублей из средств ИК-1.

По факту выявленного нарушения было возбуждено уголовное дело. Суд признал сотрудника колонии виновным и приговорил его к штрафу. В колонии проштрафившийся подписант больше не работает.