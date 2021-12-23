В Омутнинске установят новогоднего оленя в стиле паперкрафт

Появятся и другие арт-объекты. Их изготовят в рамках корпоративного конкурса на местном предприятии.

В ближайшее время на площади в городе Омутнинске поставят может быть самый необычный объект Кировской области. Местные металлурги сейчас работают над композицией «Сани с оленем» в стиле паперкрафт.

Паперкрафт — популярный сегодня стиль искусства. Он представляет создание из плоских листов трёхмерных фигур любой сложности с помощью геометрических схем.

По словам мастеров, над арт-объектом работает целая команда слесарей, а также электросварщик. Как пишут «Омутнинские вести +», подобная композиция станет не просто украшением города, но и фотозоной. Кроме этого, на площади представят и другие арт-объекты: снежинки, символ года, объёмного снеговика и пр. Их изготовят на местном металлургическом предприятии в рамках традиционного корпоративного конкурса.

Ранее мы писали, что жители Верхнекамского района слепили трёхметрового снеговика.

Фото: omvesti.ru