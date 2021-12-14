В Омутнинске задержали мужчину, бегущего с бутылкой водки

В Омутнинске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, которого подозревают в краже спиртного.

Наряд вневедомственной охраны на маршруте патрулирования обратил внимание на бегущего по улице мужчину, которого догоняла женщина.

Гражданина остановили для выяснения обстоятельств. Выяснилось, что его преследовала продавец продуктового магазина. Она рассказала, что мужчина выбежал из винного отдела и предположила, что посетитель похитил спиртное.

Сотрудники полиции, которых вызвали на место происшествия, изъяли у задержанного бутылку водки. Мужчину доставили в МО МВД России «Омутнинский».