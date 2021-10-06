Совершённое им преступление было раскрыто и уголовное дело направлено в суд.

В Кировской области расследовано уголовное дело по статьям «Кража с незаконным проникновением в жилище» и Нарушение неприкосновенности жилища». Произошло всё в феврале. В Омутнинском районе 45-летний мужчина украл печь. В посёлке Белореченск ночью он взломал дверь и залез в дом. Оттуда он вытащил печь. Его задержали. Житель Омутнинского района ранее уже был судим. Сейчас его ждёт очередная встреча с прокурором и адвокатом — уголовное дело с обвинительным заключением отправлено в суд.

Ранее мы сообщали, что в Кирове ловкий мужчина сумел незаметно обокрасть магазин. Его «акробатический этюд» попал на запись видеокамеры.

Фото из открытых источников