В Омутнинском районе незаконно продавали табачные изделия

В Омутнинском районе прокуратура провела проверку соблюдения торговыми организациями законодательства об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака.
В Песковке выявлены факты розничной продажи табачной продукции на расстоянии ближе ста метров от детского сада и школы.
Руководителям торговых организаций внесены представления об устранении нарушений. Решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.
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