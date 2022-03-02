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В Омутнинском районе незаконно продавали табачные изделия

Вадим Шабалин Новости, Общество

В Омутнинском районе прокуратура провела проверку соблюдения торговыми организациями законодательства об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака.

В Песковке выявлены факты розничной продажи табачной продукции на расстоянии ближе ста метров от детского сада и школы.

Руководителям торговых организаций внесены представления об устранении нарушений. Решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

Фото epp.genproc.gov.ru/web/proc_43

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Вадим Шабалин