В Омутнинском районе пьяный отец убил грудную дочь

Житель Омутнинского района случайно убил свою маленькую дочь. О происшествии сообщили в Следственном комитете.

Трагедия произошла в поселке Песковка 8 декабря 2021 года. 33-летний мужчина, будучи нетрезвым, ударил свою маленькую дочь по голове. Девочка 2021 года рождения получила черепно-мозговую травму и скончалась.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ. Обвиняемый объяснил, что хотел успокоить дочку, чтобы она прекратила плакать.

В настоящее время следствие завершено. Материалы дела переданы в суд.

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