В Омутнинском районе женщина попыталась зарезать гражданского мужа

Сейчас нападавшая задержана и находится в изоляторе.

Омутнинским полицейским поступил сигнал от местных медиков о том, что к ним попал пациент с ножевым ранением. Мужчине потребовалась госпитализация.

Как оказалось, 58-летний житель поселка Белорецк поскандалил со своей гражданской женой. В результате она схватила нож и ударила им хозяина дома в область грудной клетки.

Нападавшую задержали. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас женщина находится в изоляторе. Ведется следствие.

Ранее мы сообщали, что в кировской гостинице постоялец устроил погром.

Фото: sterhluki.ru