В Опарино капитально ремонтируют здание Центра культуры и досуга

В рамках проекта поддержки местных инициатив и проекта «Местный дом культуры» в Опарино преобразился районный центр культуры и досуга. В этом году он отметил 40-летний юбилей.
По словам губернатора Игоря Васильева, в последние годы в регионе увеличивается финансирование сферы культуры.
«Мы построили и отремонтировали 73 культурных центра. Это самое большое количество за последние десятилетия. Участие учреждений в областных и федеральных социально-культурных проектах позволяет улучшить материально-техническую базу учреждений культуры. В результате масштабных изменений даже в самых отдаленных уголках области создаются точки притяжения для детей, родителей и педагогов», — отметил он.
В Опаринском центре культуры и досуга отремонтировали электросети и электрооборудование на сцене, фасад, кровлю и помещения, установили новые кресла в зрительном зале, приобрели звуковое оборудование. Кроме того, перед зданием обновили асфальтовое покрытие и пешеходные дорожки.
Ежегодно в центре проходит около трёхсот культурно-массовых мероприятий.
«Учреждение востребовано, сотрудники всегда с удовольствием приходят на работу. Мы стали центром общественной и культурной жизни жителей района, местом для общения и развития творческих способностей. В центре есть свой народный театр, функционирует 29 клубных формирований. Мы рады таким масштабным изменениям и надеемся, что они не последние», — рассказала директор центра Ольга Чеснокова.