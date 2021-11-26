В Опарино проводили в армию сотрудника районной администрации

На днях сотрудники администрации Опаринского района проводили в армии своего коллегу. Об этом сообщается в группе ведомства.

Служить отправился 21-летний Артем Хохлов, ведущий специалист отдела социальной и организационной работы. Артем знал, что попадает под призыв, но решил не терять время зря летом пришел работать в райадминистрацию.

Ранее Артем окончил МФЮА. Молодого человека не оттолкнуло даже то, что ездить на работу приходилось в другой населенный пункт – сам он живет в Маромице.

Большую часть времени новый сотрудник занимался подготовкой документов и разработкой проектов решений. За несколько месяцев работы Артем проявил себя как грамотный и исполнительный работник, умеющий обрабатывать большие объемы информации.

– Чем буду заниматься после службы, я пока не решил. В любом случае постараюсь найти занятие по душе, — говорит Артем.

В районной администрации отмечают, что еще ни разу не провожали сотрудников в армию. На прощание Артему пожелали достойно пройти армейскую школу и вернуться на родную землю.

– Мы провожали сотрудников на пенсию, чествовали юбиляров и поздравляли со свадьбами коллег, но проводы в армию – это, пожалуй, впервые в моей практике, – сказал глава муниципального округа Андрей Макаров.

Ранее мы писали, что 50 кировчан отправились служить на Дальний Восток.