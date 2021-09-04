В Опарино завершено строительство ФАПа

В поселке Опарино готовится к открытию новый ФАП. 4 сентября его представили губернатору Игорю Васильеву, который находился в районе с рабочей поездкой.

Новый ФАП при содействии районных властей возвело предприятие «Хольц Хаус». В строительстве использовались современные технологии деревянного домостроения. Проект медпункта разработали студенты ВятГУ.

В ФАПе имеются кабинет врача, процедурный кабинет, помещения для хранения лекарств, гардероб, санузел и холл для пациентов. В дальнейшем ФАП будет подключен к единой комплексной медицинской информационной системе, в которой работают все медучреждения региона. В ближайшее время такой же пункт откроется в районе и в поселке Латышский.

Сейчас ФАПы передают в оперативное управление Опаринской ЦРБ. После лицензирования они начнут работу.

По словам губернатора Игоря Васильева, строительство ФАПов – наглядный пример государственно- частного партнёрства.

— Это современное здание, где удобно и врачам, и пациентам. Важно, что такие пункты европейского уровня появляются в небольших райцентрах, — сказал глава региона.

Губернатор также добавил, что вопросы модернизации здравоохранения приоритетными для партии «Единая Россия», которая реализует проект «Здоровое будущее». В начале года представители обратились к Владимиру Путину с инициативой о выделении дополнительных средств для приобретения машин скорой помощи в регионы. Президент поддержал инициативу. В Кировскую область автомобили уже поступили.

В 2021 году запланировано строительство еще двух ФАПов в селе в Молома и поселке Верхняя Волманга. Также в поселке Маромица появится врачебная амбулатория. На следующий год запланирован капремонт лечебного корпуса и поликлиники в райцентре.