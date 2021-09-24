В Опаринском районе собирают народ на поиски пропавшей труженицы тыла

Женщине 89 лет. Она несколько дней назад ушла в лес за грибами и пропала.

Представители администрации Стрельского сельского поселения Опаринского района обращается ко всем неравнодушным жителям. В деревне Стрельская пропала женщина. Ей 89 лет, пенсионерка труженица тыла.

Известно, что 21 сентября она ушла в лес за грибами. Домой не вернулась. Были организованы поиски женщины. Но они не увенчались успехом.

— Население в деревне 120 человек, в основном пенсионеры. Людей для поиска не хватает. Просим неравнодушных людей откликнуться. Если у вас есть возможность и желание безвозмездно помочь в поисках, то ждём вас у здания администрации в деревне Стрельская в субботу, 25 сентября, в 9 часов утра, — сообщили в администрации Стрельского сельского поселения.

Ранее мы писали о том, что в Кировской области пять дней ищут грибника.