В организациях Кировской области насчитали 8,2 тысячи вакансий

Предприятия и организации области заявили 8,2 тысячи вакантных мест. Такие данные по итогам прошлого года приводит Кировстат.

Значительно увеличилось количество предложений в организациях торговли. Сюда требуется каждый пятый от общего числа необходимых сотрудников.

Много вакантных мест в секторе госуправления и обеспечения военной безопасности, сфере социального обеспечения, а также в организациях обрабатывающего производства.

Кроме того, согласно статистике, в прошлом году наибольшее количество уволившихся в регионе было отмечено в июле – сентябре.

Ранее мы писали, что за 2 месяца в Кировской области нашли работу 3 тысячи человек.