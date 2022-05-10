В Оричах нашли «мазутную речку»

Об источнике загрязнения природы сообщили министерство окружающей среды Кировской области.

Его сотрудники провели проверку информации в интернете о загрязнении земельных участков в посёлке Оричи промышленными стоками с нефтепродуктами. Нашли и осмотрели место сброса отходов на почву, отобрали пробы. Действительно, с виду вода в дренажной канаве очень грязная, с запахом горюче-смазочных материалов.

Как выяснилось, «мазутная речка» истекает от промплощадки на ул. Комсомольской, 5 корпус Ж в райцентре. Но поскольку на плановые проверки правительством страны объявлен мораторий, информацию направят в прокуратуру, чтобы пресечь нарушение природоохранного законодательства.