В Оричевском районе из-за ландшафтного пожара сгорело 5 домов

В Оричевском районе произошел большой пожар из-за горящей травы. О происшествии сообщили в МЧС.

Возгорание произошло 7 мая в поселке Суводи. В населенном пункте вспыхнула сухая трава. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на дома.

К 15.30 огонь был локализован. По данным МЧС, сгорели 5 домов. В тушении пожара участвовали 37 человек и 13 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания уточняются.

Отметим, что большие лесные пожары сегодня бушуют в Сибири. Горит лес в Красноярском крае, Кемеровской и Омской областях. Из-за сухой погоды и ветра огонь распространяется очень быстро, перекидываясь на жилые дома и соцобъекты. В нескольких регионах есть пострадавшие и даже погибшие. Введен режим ЧС.

По предварительным данным, сгорело 5 домов, погибших и пострадавших нет. По состоянию на 15:30 пожар локализован. В тушении участвовали 37 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 16 человек и 5 единицы техники. Обстоятельства пожара уточняются.