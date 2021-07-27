В Оричевском районе контейнерную площадку превратили в цветущую

Одна из местных жительниц оформила территорию вазонами.

Площадку для сбора мусора, которая находится рядом с деревней Терешичи Оричевского района, трудно не заметить. Территория прибрана, везде чистота, но самое главное — это цветы, которые можно заметить рядом.

Как сообщает газета «Искра», оформила территорию местная жительница Людмила Гребенева. Она поставила рядом с контейнером разрисованные вазоны с яркими цветами.

Журналисты отмечают, что эта контейнерная площадка совершенно непохожа на обычные. Читатели газеты поддерживают начинание местной жительницы. Они уверены, что это — достойный пример для подражания. Ведь мусорная «культура» зависит от каждого из нас.

Фото: vk.com/club18478103