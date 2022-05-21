В Оричевском районе открылась новая врачебная амбулатория

Медицинский объект появился благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Амбулатория открылась в посёлке Левинцы Оричевского района. Возводить её начали в 2021 году.

Врачебная амбулатория соответствует всем современным требованиям и санитарным нормам. В ней обустроены просторные кабинеты приёма врачей, процедурный и прививочный, холл для посетителей и санитарно-бытовые комнаты. В здании есть электроотопление, пожарно-охранная сигнализация.

По словам министра здравоохранения Кировской области Андрея Черняева, также в 2022 году в Оричевском районе запланирован капитальный ремонт врачебной амбулатории в посёлке Стрижи и фельдшерско-акушерского пункта в деревне Кучелапы. Запланирована установка фельдшерского пункта в селе Монастырщина.

А всего в этом году в рамках проекта модернизации первичного звена планируется построить и капитально отремонтировать 67 объектов здравоохранения. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

Фото: Александр Папырин