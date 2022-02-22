В Оричевском районе открылся современный кормоцех

В СХПК имени Кирова (Оричевский район) открылась новая производственная площадка — цех по приготовлению корма.

Предприятие вкладывает средства в модернизацию производства, приобретение высокопроизводительной техники и строительство производственных объектов. В результате экономятся трудовые и материальные ресурсы. Так, в новом цехе работает лишь один человек — оператор. Он в компьютере или мобильном приложении задает параметры корма для каждой возрастной группы животных.

«Строительство начали летом прошлого года. В январе приезжал специалист из Европы, настроил оборудование. Несколько недель проработали в тестовом режиме, а сейчас уже можно говорить о первых положительных результатах», — рассказывает директор СХПК Борис Ожегин.

Новое оборудование позволило улучшить рацион питания коров. Благодаря более мелкому помолу не стало отходов — раньше корм усваивался лишь на 80%.

В этом году предприятие начнёт новую стройку — двора на 560 коров. Их будут обслуживать 8 роботов.