В Оричевском районе пьяный муж зарезал жену

Убийство произошло в поселке Оричи 13 декабря. 39-летний мужчина выпил и поругался со своей супругой.

В ходе конфликта муж ударил жену ножом в грудь. В результате проникающего ранения 30-летняя женщина скончалась.

Злоумышленник был задержан. В настоящее время сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства случившегося.

Аналогичный инцидент произошел в начале декабря в поселке Лебяжье. Поссорившись с супругой, муж ударил ее ножом в грудь. Правда, в этом случае женщину смогли спасти врачи.