В Оричевском районе спасли трех медвежат

В лесах Оричевского района охотники спасли трех медвежат. Об этом рассказали в Оричевском обществе охотников.

Все произошло 30 марта. Охотники шли по следу волчицы в районе поселка Суводи. В какой-то момент преследования серая хищница пробежали по медвежьей берлоге.

В берлоге была медведица с медвежатами. Почувствовав неладное, косолапая бросилась на людей. Никто не пострадал – ни люди, ни медведи. Однако возвращаться к малышам мать не захотела.

На следующий день охотники проведали берлогу. Они нашли «выходной след» медведицы и трех брошенных медвежат.

После консультации с природоохранными организациями было принято решение забрать малышей, чтобы спасти их жизнь. Сейчас медвежата находятся на передержке и питаются коровьим молоком.

Животные уже прошли все ветеринарные обследования. После оформления сопроводительных документов они будут отправлены в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. Ранее там уже выходили трех кировских медвежат.

Фото: vk.com/club163825171