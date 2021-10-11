В Оричевском районе ввели карантин из-за больного барсука

В Оричевском районе введен карантин по трихинеллезу. Заболевание было выявлено в биоматериале, взятом у больного барсука.

Карантин был введен на территории Мирнинского городского поселения. В настоящее время специалисты областной ветслужбы проводят мероприятия по ликвидации очага заболевания.

Всего на территории Кировской области насчитывается 5 неблагополучных пунктов по трихинеллезу диких животных. Они есть в Даровском, Кикнурском, Немском, Оричевском и Шабалинском районах.

Трихинеллез – заболевание, вызываемое личинками червей рода Трихинеллы. Попадая в организм, они распространяются по тканям, вызывая воспаления в месте локализации. Предупредить заболевание позволяет своевременная санитарно-ветеринарная экспертиза мяса диких животных.

Ранее мы писали, что летом в Бобинском сельском поселении был введен карантин по бешенству.