В Оричевском районе задержали «железнодорожных» воров

В Оричевском районе задержали двоих жителей поселка Мирный. Они подозреваются в совершении хищений.

Ранее в полицию неоднократно поступала информация о кражах рельс и металлических деталей в железнодорожных тупиках.

Задержанные сознались в совершении нескольких преступлений и рассказали, что похищенное имущество сдавали в пункты приема металлолома.

Возбуждено уголовное дело по ст. УК «Кража, совершенная группой лиц». Устанавливается причастность мужчин к другим эпизодам. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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