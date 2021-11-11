В Оричевском районе зафиксировали сброс неочищенных сточных вод

В министерство охраны окружающей среды поступила информация сбросе неочищенных сточных вод в реку с очистных сооружений с.Коршик Оричевского района.

В ходе рейдового осмотра были отобраны пробы, и подтвердилось превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в контрольном створе.

Очистные сооружения и канализационные сети находятся в собственности Оричевского муниципального района. Но министерство не предоставляло ему право пользования рекой Корша, что является нарушением Водного кодекса.

Главу района привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 тыс. рублей.

Поскольку меры для устранения нарушений не принимались, министерство передало информацию в Оричевскую районную прокуратуру для того чтобы в судебном порядке обязать организовать водоотведение в Коршике в соответствии с установленными нормами и обязать ОМУП ЖКХ «Адышево» обеспечить бесперебойную работу очистных сооружений.

Требования прокурора были удовлетворены судом в полном объёме.

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