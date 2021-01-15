В Орловском районе будут судить двух подростков, угнавших авто

Мальчишки 14-ти и 15-ти лет позарились на «двенадцатый» ВАЗ и теперь могут угодить в тюрьму.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ.

Минувшей осенью два друга во время прогулки по родному Орлову заметили возле одного из гаражей «ВАЗ»-21122 и решили угнать машину. Мальчишки откатили авто от места, где его оставил хозяин.

Владелец авто обратился за розыском своей «Лады» в полицию. Машину и нарушителей спокойствия нашли. Было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

На днях дело передали в суд. Санкция статьи предусматривает различные наказания: от штрафа до 200 тысяч рублей, до лишения свободы на срок до 7 лет.

Фото: drive2.ru