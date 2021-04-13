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В Орловском районе нашли корову-долгожительницу

Юлия Зорина Новости, Лучшее, Общество

Любопытными цифрами из жизни вятских буренок поделились на Кировском молочном комбинате.

На сегодня в дойном стаде агрофирмы – 4 коровы-долгожительницы:

  • Чехарда из орловской агрофирмы «Новый путь» — 16 лет
  • Свияга из котельничского колхоза «Путь Ленина» — 15 лет
  • Ледянка из агрофирмы «Мухино» в Зуевском районе – 14 лет
  • Весточка из оричевской агрофирмы «Коршик» — 14 лет.

У всех рогатых долгожительниц – внушительные удои молока: от 78000 до 92000 кг за жизнь. Несмотря на почтенный возраст, животные чувствуют себя неплохо, а некоторые из них готовятся принести приплод.

Как отметили на КМК, продолжительность жизни буренок зависит от их здоровья и условий содержания. Старожилами можно считать всех животных старше 10 лет. В стаде их держат не за почтенный возраст, а за высокие удои и регулярный приплод.

В Орловском районе нашли корову-долгожительницу

Ранее мы писали, что по итогам прошлого года в числе лидеров по надою молока оказался Куменский район.

Фото: vk.com/agrofirmy_kmk

 

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Юлия Зорина