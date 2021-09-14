В Орловском районе в огне погибли мужчина и женщина

Следственный комитет устанавливает причины пожара с двумя погибшими.

Пожар произошел 14 сентября в деревне Солоницины Орловского района. загорелся частный жилой дом на улице Победы.

После ликвидации огня на месте происшествия нашли тела двух погибших: мужчины и женщины. По предварительной информации, причиной возгорания, приведшего к гибели людей, могло стать курение в нетрезвом виде.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.