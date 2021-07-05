В отношении Никиты Белых проводятся «следственные мероприятия»

Экс-губернатора региона Никиту Белых вновь этапировали в Киров, где в его отношении проводятся «следственные мероприятия».

Об этом сообщает znak.com со ссылкой на адвоката Андрея Грохотова и управление Следственного комитета РФ.

Ранее появилась информация, что в отношении Белых может быть возбуждено уголовное дело. Однако Грохотов уточнил, что его подзащитного допрашивают в качестве свидетеля по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

В июне Никиту Белых уже этапировали в Киров в связи с делом КРИКа. Он отбывает наказание в Рязанской области за получение взяток.

Фото cdni.rt.com