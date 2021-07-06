В отношении Никиты Белых возбуждено еще одно уголовное дело

В отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых возбуждено новое уголовное дело.

Он подозревается в превышении должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации.

Как полагает следствие, в 2015 году Белых, на тот момент возглавлявший регион, из личной заинтересованности обеспечил АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» заключение договора займа на 320 млн рублей. Деньги с уплатой процентов необходимо было вернуть до ноября 2016-го.

Затем Белых давал поручения о распределении этих средств на нужды других юрлиц, не связанные с уставными целями деятельности корпорации. Организации находились в неплатежеспособном состоянии, и задачей было улучшение их финансового положения.

Суммы задолженности в АО «КРИК» не были возвращены. Впоследствии решением областного Арбитражного суда в пользу корпорации с правительства области взыскали свыше 202 млн рублей.

В результате бюджету региона был причинен материальный ущерб.

Расследование дела продолжается.

Ранее мы сообщали, что Никиту Белых этапировали в Киров. Однако его адвокат утверждал, что причина — лишь допрос в качестве свидетеля.

Фото almode.ru и sledcom.ru