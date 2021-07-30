В отношении «ОКС завода ОЦМ» введена процедура наблюдения

Арбитражный суд Кировской области ввел в отношении ООО «ОКС завода ОЦМ» процедуру наблюдения.
Ранее с заявлением о признании должника в суд обратилось кировское ООО «Академия М2». Сумма исковых требований — 1,7 млн рублей.
Временным управляющим предприятия назначен Степан Омелюсик, член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «ДЕЛО».
Судебное разбирательство пройдёт 17 января 2022 года.
С документами суда можно ознакомиться здесь.
ООО «ОКС завода ОЦМ» было зарегистрировано в 2000 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Генеральный директор — Юрий Новосёлов.