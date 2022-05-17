Решением Арбитражного суда Кировской области в отношении ООО «СТЭКС» прекращено конкурсное производство.

Предприятие работало в Стрижах (Оричевский район) с 2013 г., основной вид деятельности — производство электроэнергии. В 2018-м признано банкротом.

Срок конкурсного производства неоднократно продлялся. Денежные средства, полученные от продажи имущества, были направлены на погашение требований кредиторов. В их числе АО «ЭнергосбыТ Плюс», АО «Газпром газораспределение Киров», ФНС России.

На сегодняшний день у ООО «СТЭКС» имущество отсутствует, его банковские счета закрыты.