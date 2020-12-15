В Озерках начинают мониторить воздух

О том, что собраны первые датчики для мониторинга воздуха, сообщили в группе «Чисто Вятка».

— Друзья! Первые датчики измерения микрочастиц #ВяткаДыши собраны. Проверка пройдена. На днях едут в #Озерки. Благодарим за набор деталей коллег из #КрасивыйКиров.

В распоряжение общественников поступили уже 2 датчика. Их планируют установить до конца года. Благодаря этому состояние воздуха в Озерках будет отслеживаться непрерывно.

Первый датчик появится на балконе одного из домов микрорайона. Он будет защищен от ветра, дождя и снега. Благодаря этому данные будут максимально точными.

В общей сложности в Киров поступят 5 датчиков из Тольятти. Они были выданы для тестирования системы мониторинга. В будущем полученный опыт будет использован в других городах.

11 декабря жители Озерков за 2 часа собрали деньги еще на 3 датчика. Комплектующие были заказаны в тот же день. В течение месяца датчики должны прибыть в Киров.

В перспективе в Кирове может появиться целая сигнальная система загрязнения воздуха.