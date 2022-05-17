В Озерках убрали свалку высотой с трехэтажный дом

После вмешательства общественников в микрорайоне Озерки убрали свалку строительного мусора высотой с трехэтажный дом.

Свалка в 500 метрах от домов и детского сада появилась этой весной. На кучу песка скидывали обломки асфальта, старые покрышки, строительный мусор. Отходы складировались за территорией дорожной организации на улице Торфяной, 18г.

Сотрудник компании пояснил общественникам, что устраивать на этом месте свалку ему разрешили, а участок ничейный. Проверка показала, что это не так. Мусорная куча выросла на муниципальной земле.

Информация была передана в Первомайское теруправление. Заинтересовалась свалкой и прокуратура. Было установлено, что куча мусора может причинить вред людям и окружающей среде. Было внесено представление об устранении нарушений.

Однако убирать свалку за бюджетные деньги не пришлось. Ее ликвидировал сам «организатор».