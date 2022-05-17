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В Озерках убрали свалку высотой с трехэтажный дом

Юлия Зорина Новости, Экология

После вмешательства общественников в микрорайоне Озерки убрали свалку строительного мусора высотой с трехэтажный дом.

Свалка в 500 метрах от домов и детского сада появилась этой весной. На кучу песка скидывали обломки асфальта, старые покрышки, строительный мусор. Отходы складировались за территорией дорожной организации на улице Торфяной, 18г.

В Озерках убрали свалку высотой с трехэтажный дом

Сотрудник компании пояснил общественникам, что устраивать на этом месте свалку ему разрешили, а участок ничейный. Проверка показала, что это не так. Мусорная куча выросла на муниципальной земле.

Информация была передана в Первомайское теруправление. Заинтересовалась свалкой и прокуратура. Было установлено, что куча мусора может причинить вред людям и окружающей среде. Было внесено представление об устранении нарушений.

Однако убирать свалку за бюджетные деньги не пришлось. Ее ликвидировал сам «организатор».

В Озерках убрали свалку высотой с трехэтажный дом

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Юлия Зорина