В парке «Аполло» появятся световые картины

В начале марта в парке «Аполло» состоялся тестовый запуск гобо-проекторов – приборов, проецирующих изображения на поверхности.

О новых технологиях рассказал шоумен Руслан Мамедов, принимающий активное участие в обновлении детского парка.

— Сегодня тестили гобо в парке «Аполло». Через 1,5 месяца начнем 2-ой год реконструкции и украшения нашего любимого детского парка в Кирове! Хотим немного интегрировать современных технологий!

Напомним, что в прошлом году парк «Аполло» сильно изменился в лучшую сторону. В нем появились новые арт-объекты, а территория была благоустроена. И на этом преобразования не закончатся.

Фото: vk.com/ruslanshow43