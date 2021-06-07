В парке имени Кирова будут прививать от коронавируса

С 9 июня в Кирове начинают работу 2 новых пункта вакцинации от COVID-19. Они будут работать в течение недели – до 15 июня.

С 10 до 18 часов можно будет сделать прививку на автостоянке между железнодорожным вокзалом и ТЦ «Лето».

С 13 до 20 часов будет работать прививочный пункт парке имени Кирова (между прудом и цирком).

Желающим пройти вакцинацию необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ранее мы писали, что в Кировской области начала расти заболеваемость коронавирусом. В связи с этим кировчан просят пройти вакцинацию, которая является единственной защитой от тяжелых форм COVID-19.