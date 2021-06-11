В парке Победы откроется пункт вакцинации от коронавируса

12 июня, в День города, кировчане смогут привиться от коронавируса в парке Победы.

С 10 до 14 часов у стелы будет работать выездной пункт вакцинации от больницы скорой медицинской помощи. Чтобы сделать прививку, с собой нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Несмотря на праздники, 12 июня прививочные пункты от COVID-19 продолжат работать во всех медучреждениях. Где сделать прививку от коронавируса в Кирове и какой вакциной можно привиться, читайте в нашем материале.

Ранее губернатор Игорь Васильев обратился к кировчанам с просьбой сделать прививку от коронавируса в связи с ростом заболеваемости в регионе. Если эпидситуация продолжит ухудшаться, в области могут быть снова введены ограничения.