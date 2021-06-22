В парке Победы открылась выставка, посвященная медикам

22 июня в парке Победы открылась выставка «Жизнь, посвященная людям». На ней представлено более 100 архивных документов, рассказывающих о работе врачей в военное время.

В открытии экспозиции принял участие губернатор Игорь Васильев. Как отметил он в своем выступлении, в годы войны Кировская область внесла огромный вклад в победу.

— Более 600 тысяч жителей региона ушли на фронт и сражались с врагом. Многие учреждения культуры, медицины, образования, науки, промышленные предприятия были эвакуированы в Кировскую область и продолжили свою работу в трудные военные годы на нашей земле, — сказал глава региона.

Также Игорь Васильев напомнил, что в 1941-1944 годах в Кирове работала эвакуированная из Ленинграда военно-морская медицинская академия. За годы, проведенные на вятской земле, в ней отучились 458 курсантов, многие из которых отправились на фронт.

От военно-медицинской академии на открытие выставки приехал подполковник медицинской службы, начальник факультета подготовки врачей для ВМФ Антон Фисун. Он поздравил кировчан с открытием выставки и подчеркнул, что в академии до сих пор помнят и ценят, что Кировская область приняла сотрудников и студентов в трудные военные годы.

История эвакуации была тяжелой. Во время первой попытки вывезти сотрудников академии по «дороге жизни» баржа затонула. И только во время второй попытки удалось эвакуировать более 1700 человек.

Эвакуированным работникам академии посвящен отдельный раздел выставки с уникальными материалами. Еще в одном разделе рассказывается о борьбе с эпидемиями на Вятке в прошлые годы.

Выставка находится у стелы Победы. Посетить ее могут все желающие.

Фото: Александр Папырин