В парке у диорамы появятся лыжные маршруты и яблоневый сад

Участники градсовета в Кирове обсудили преобразования, которые планируют провести в главном городском парке.

В концепцию благоустройства любимого места отдыха кировчан внесли изменения. Накануне состоялась встреча членов градостроительного совета. На повестке дня стояли вопросы зонирования парка им. Кирова и наполнения каждой зоны.

Ранее в проекте появилось 8 зон, на которые поделили территорию. Например, это зона у прудов, у самой диорамы, спорт-зона, буферная территория у цирка, игровая, событийная, гостиная, лесная.

Почти во всех зонах благоустройство и наполнение уже было определено. Так, у водоёма планируется разбить прогулочный маршрут, место для шезлонгов, ландшафтный амфитеатр. У диорамы на возвышенности появятся качели, оранжерея, место для отдыха на природе и даже специальная локация для проведения свадьбы.

Участники заседания решили немного подкорректировать концепцию и убрать велодорожки, которые ранее хотели разместить в парке. Вместо них могут появиться лыжные маршруты. Протянуть их необходимо таким образом, чтобы они не совпадали с пешеходными дорожками. А ещё планируется создать яблоневый сад и цветочные луга. Особое внимание уделят озеленению.

Предполагается высадить многолетники и хвойники, которые выделяют специальные вещества, убивающие бактерии.

Участники проектной группы ждут предложений от горожан по благоустройству любимой территории. Сделать это можно через соцсети.

Фото: vk.com/delaem_park_kirova