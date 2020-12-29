В Пасегово снова гибнет рыба

Как сообщили в областном министерстве экологии, в декабре в пруд на реке Чахловицу попали ядовитые отходы и начала гибнуть рыба. По факту сброса токсичных веществ в водоем была проведена проверка с участием полицейских, экологов и сотрудников Росрыболовства.

Проверяющие обследовали прибрежную территорию, а также взяли пробы воды на предмет загрязнения. Имя нарушителя в минэкологии пока не называют.

Случай, связанный с загрязнением Чахловицы, уже не первый. Летом-2020 в водоем уже попадали токсичные отходы. Тогда в Чахловице также массово гибла рыба.

По поводу случившегося была проведена проверка. Нарушителю было вынесено предписание устранить последствий до лета-2021. Также по факту загрязнения был выписан штраф.

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