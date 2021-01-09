В Перекопе прошли первые лыжные старты нового года

Молодые спортсмены соперничали за лидерство в областных соревнованиях.

Во время новогодних каникул спортмены-лыжники нашего региона времени зря не теряли – в начале недели в комплексе «Перекоп» состоялось первенство области по лыжным гонкам.

Для участия собралось около 300 молодых людей и девушек из всех уголков Кировской области. Старты проходили по возрастным категориям:15-16 лет, 17-18 лет, юниоры и взрослые спортсмены.

На привычной трассе, все первые места в гонке разобрали воспитанники спортшколы в Перекопе. Так, лучшей среди девушек стала Дарья Малахова: ее отрыв от соперниц 10 сек. Тимофей Сапожников на 3 сек. опередил своего ближайшего преследователя и стал лучшим среди юношей. В возрасте 17-18 лет победителями гонки стали Ульяна Ситникова и Тимофей Кузнецов. Анна Русских стала лучшей среди женщин, а Владислав Скобелев среди мужчин.

Лыжники кировской СШОР No3 взяли лишь 3 серебряных и 6 бронзовых медалей. Отметим, это был лишь первый этап, впереди еще несколько гонок.

Кстати, за ходом гонки можно было следить онлайн: на страничке спортшколы была прямая трансляция гонок. Ее можно посмотреть и в записи.

Фото: vk.com/lbk.perekop