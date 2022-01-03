В первый день нового года в Кирове случились две поножовщины

Региональный Следком расследует уголовные дела по двум поножовщинам, произошедшим 1 января в Кирове.

Один случай был в мкр. Лянгасово: в одной из квартир женщина и двое мужчин 30 и 50 лет распивали спиртное. Между мужчинами возник конфликт, и первый ударил второго ножом. Женщина разняла собутыльников и вызвала «Скорую помощь».

Другая резня случилась в квартире дома на ул. Розы Люксембург. Там также внезапно возникла ссора между собутыльниками, и 32-летний гость зарезал насмерть 31-летнего хозяина квартиры. Предварительной причиной ссоры называют ревность, полные обстоятельства преступления также устанавливает следствие.