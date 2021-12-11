В ПФО открыта первая 26-метровая стела Города трудовой доблести

Она является частью нового большого мемориального комплекса, который призван увековечить подвиг куйбышевцев во времена Великой Отечественной.

Мемориальный комплекс «Самара – город трудовой доблести» открыли полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Самарской области Дмитрий Азаров, а также почетные граждане региона.

— В годы Великой Отечественной войны Куйбышев стал «запасной столицей» страны. В Куйбышевскую область из западных районов СССР было эвакуировано около 1500 предприятий и организаций. Люди в кратчайшие сроки монтировали оборудование и уже через один-два месяца начинали производить продукцию, — обратился к присутствующим Игорь Комаров. — Мы помним о каждом, кто работал в тылу, чтим их память и благодарны им за мирную жизнь сегодня. Убежден, что и боевой, и трудовой подвиг наших ветеранов — это фундаментальная основа воспитания настоящих патриотов страны.

Напомним, почетное звание «Город трудовой доблести» уже носят 44 города России, 14 из них — в ПФО. В том числе, город Киров, указ о присвоении звания которому Президент РФ Владимир Путин подписал 20 мая.

– Сбор подписей за присвоение почетного звания стартовал в 2020 году. За это время нам удалось собрать более 112 тысяч подписей. Выражаю благодарность всем, кто приложил усилия для того, чтобы память о трудовом подвиге наших земляков была увековечена. От лица жителей города Кирова и Кировской области хочу выразить глубокую признательность президенту России Владимиру Владимировичу Путину за это важное для каждого жителя региона решение, — сказал губернатор Кировской области Игорь Васильев.

А 28 октября в Кирове на на перекрестке улиц Карла Маркса и Профсоюзной был торжественно открыт сквер Трудовой Славы.

Фото: kirovreg.ru